Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)

В мае 2021 года средняя цена квадрата жилья в столице, по сравнению с апрелем 2021-го, поднялась на 1,2% и составила 34 231 грн. за 1 кв. м (в апреле – 33 827 грн. за 1 кв. м).

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

После спада цен, который начался еще в январе, вот уже второй месяц подряд стоимость квадратного метра повышается.

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Рейтинг районов по стоимости жилья меняется каждый месяц. Традиционно, есть лидеры. Но районам характерно менять свою позицию в списке. Чаще всего это зависит от новых объектов, которые появляются в том или ином районе столицы.

В каких районах самое дорогое жилье:

неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 68 777 грн. Печерск обгоняет остальные локации с большим отрывом;

второе место у Голосеевского района – 39 852 грн. за кв. м;

третье место в мае занял Шевченковский район, где средняя цена составляет 36 096 грн. за кв. м.

В середине рейтинга Оболонский район с показателем на сегодня – 33 572 грн. за кв. м, Подольский – 32 184 грн. за кв. м, Святошинский – 31 077 грн. за кв. м и Соломенский – 28 503 грн. за кв. м.

А вот районами с самым дешевым новым жильем являются Дарницкий район, который может похвастаться ценами 27 480 грн. за кв. м, и Днепровский, стоимость «квадрата» здесь составляет 26 760 грн. В Деснянском районе стоимость поднялась до 25 191 грн. за 1 кв. м.

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