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Шмыгаль рассказал о планах на 5G со следующего года

Шмыгаль рассказал о планах на 5G со следующего года

До конца года более 3 тысяч населенных пунктов Украины получат доступ к высокоскоростному интернету.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука».

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«До конца этого года более 3 тысяч населенных пунктов, а это означает, что и школы в этих населенных пунктах, и дети, смогут получить доступ к высокоскоростному интернету. И на этом мы не собираемся останавливаться, эту работу будем продолжать», — отметил глава правительства.

По его словам, в современном мире каждому ребенку следует иметь доступ к компьютеру.

«Мы должны говорить о введении 5G со следующего года и в контексте в целом доступа к интернету всех детей, которые в этом нуждаются», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что достаток семьи и место ее проживания не должны быть решающими факторами в получении детьми качественного образования по желаемому направлению.

«Разработанные на сегодня системы и курсы дистанционного образования также дают такую возможность. Мы будем продолжать работать над повышением качества и давать возможность детям учиться более качественно», — заявил Шмыгаль.

Глава правительства также сказал, что власти планируют направить более 1 млрд грн на приобретение техники для учебных заведений.

По материалам УКРИНФОРМ
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