Цены на газ на лето: как изменится сумма в платежках

В Украине поставщики газа уже обновили базовые годовые тарифы на июнь и опубликовали месячные предложения. Годовой тариф у 66 поставщиков колеблется от 7,80 до 13,5 грн за кубометр. Месячные предложения у некоторых ниже: от 7,88 до 11,59 грн за кубометр.
Почему цены на газ не упали после отопительного сезона?
В высоких ценах на газ поставщики винят европейский рынок, где многие его покупают. Сейчас цены там достигли рекордных показателей — 333 доллара за тысячу кубов. Рост объясняется отказом российского монополиста «Газпром» забронировать на июнь дополнительные мощности для транзита газа в Европу через территорию Украины. Май-июнь — это период, когда поставщики закупают газ на весь следующий отопительный сезон. Из-за холодной весны газа в хранилищах рекордно мало. Потому спрос на него большой. «Газпром» же намеренно не предоставляет дополнительные объемы, чтобы подстегнуть цены и спровоцировать ажиотаж на рынке.
В то же время, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко уверяет, хоть цены рынка высокие — тарифы у нас все равно завышены: «Даже если мы ссылаемся на тарифы „Амстердам+“ — украинские цены все равно очень высокие. Европейская цена с доставкой газа до границы Украины около 11 грн за кубометр. Стоимость распределения — 2 грн. Максимальная цена газа с распределением должна быть 13 грн за кубометр. У нас же получается 15 грн. Цена не может быть такой физически», — говорит Попенко.
Обычно лето — это период наиболее низких цен на газ. Еще в январе премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что этим летом стоимость голубого топлива для населения будет низкой, и украинцы смогут заключить годовые договоры, зафиксировав выгодные тарифы. Но случилось совсем не так. Этим летом спрос превышает предложение, цена на газ не опускается. И предусловий к тому, что цены упадут хоть немного, к сожалению, нет.
«Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки, — говорит Попенко. — Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет».
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