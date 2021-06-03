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Страна - лидер по производству автомобилей

Страна - лидер по производству автомобилей

Сегодня мировым лидером автомобильного производства является Китай. Далее следуют США и Япония, а замыкают пятерку лидеров Германия и Южная Корея.

Об этом свидетельствует статистика мирового автопроизводства в 2020 году, которую подготовили в Международной организации автопроизводителей (OICA), пишет sud.ua

В 2020 году в мире было выпущено 77 662 582 автомобиля (-16% по сравнению с показателем годом ранее), из которых доля китайцев составила 25 225 242 авто (-2% по сравнению с 2019-м).

  • США: 8 822 399 шт. (-19%);
  • Япония: 8 067 557 шт. (-17%);
  • Германия: 3 742 454 шт. (-24%);
  • Южная Корея: 3 506 774 шт. (-11%).

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По материалам Finance.UA
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