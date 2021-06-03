Страна - лидер по производству автомобилей

Сегодня мировым лидером автомобильного производства является Китай. Далее следуют США и Япония, а замыкают пятерку лидеров Германия и Южная Корея.
Об этом свидетельствует статистика мирового автопроизводства в 2020 году, которую подготовили в Международной организации автопроизводителей (OICA), пишет sud.ua
В 2020 году в мире было выпущено 77 662 582 автомобиля (-16% по сравнению с показателем годом ранее), из которых доля китайцев составила 25 225 242 авто (-2% по сравнению с 2019-м).
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