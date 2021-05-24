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Google Messages получит популярные функции мессенджеров

Google Messages получит популярные функции мессенджеров

Приложение Google Messages с каждым обновлением становится все более интеллектуальным и интуитивно понятным, и, похоже, у компании есть еще много интересного. Появились свидетельства нескольких новых удобных функций, которые нам уже хорошо знакомы из популярных мессенджеров.

Первая функция – это поддержка закрепления чатов. Благодаря ей вы сможете закрепить до трех (число может измениться) разговоров вверху вашего списка для быстрого доступа. Таким образом, переписки с важными людьми всегда будут перед глазами.

Вторая – это помеченные звездочкой сообщения, что позволяет добавлять их в закладки в беседах. Эти сообщения будут доступны через панель поиска и, возможно, в специальном разделе меню. Помеченные сообщения будут иметь значок звездочки для более быстрой идентификации.

Эти функции пока недоступны обычным пользователям, и еще не известно, когда они появятся. Но когда это произойдет, то Google Messages станет немного ближе к функциональности, которую уже предлагают такие мессенджеры, как WhatsApp и Telegram.

По материалам Pingvin Pro
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