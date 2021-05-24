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В офисе Президента назвали лидеров «Большого строительства»

В офисе Президента назвали лидеров «Большого строительства»

Днепр и Днепропетровская область среди лидеров по привлечению инвестиций и реализации программы «Большое строительство».

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на международном инвестиционном форуме «UkraineInvest Talks Dnipro».

«Днепр, Днепропетровщина является лидером по инвестициям и также лидером в программе „Большое строительство“. Днепропетровщина — один из лидеров среди областей, которая действительно быстро и качественно строит», — отметил он.

Тимошенко убежден, что первыми двумя задачами государства для привлечения инвестиций является создание экономических, налоговых условий и обеспечение качественной инфраструктурой.

В этом контексте заместитель руководителя ОП напомнил, что в этом году в Украине в рамках «Большого строительства» планируется построить и отремонтировать 4,5 тыс. км автодорог.

Напомним, по данным опубликованного 20 мая исследования социологической группы «Рейтинг», среди предложенных инициатив Президента Владимира Зеленского лучшей украинцы назвали именно «Большое строительство»: на «отлично» и «хорошо» ее оценили 42% опрошенных.

Справка Finance.ua:

  • По словам главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5−8 грн в экономику.
  • В ходе программы президента «Большое строительство» «Укравтодор» впервые со времен независимости Украины установил рекорды в количестве и качестве восстановленных дорог.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам УКРИНФОРМ
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