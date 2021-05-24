В офисе Президента назвали лидеров «Большого строительства»

Днепр и Днепропетровская область среди лидеров по привлечению инвестиций и реализации программы «Большое строительство».
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на международном инвестиционном форуме «UkraineInvest Talks Dnipro».
«Днепр, Днепропетровщина является лидером по инвестициям и также лидером в программе „Большое строительство“. Днепропетровщина — один из лидеров среди областей, которая действительно быстро и качественно строит», — отметил он.
Тимошенко убежден, что первыми двумя задачами государства для привлечения инвестиций является создание экономических, налоговых условий и обеспечение качественной инфраструктурой.
В этом контексте заместитель руководителя ОП напомнил, что в этом году в Украине в рамках «Большого строительства» планируется построить и отремонтировать 4,5 тыс. км автодорог.
Напомним, по данным опубликованного 20 мая исследования социологической группы «Рейтинг», среди предложенных инициатив Президента Владимира Зеленского лучшей украинцы назвали именно «Большое строительство»: на «отлично» и «хорошо» ее оценили 42% опрошенных.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
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