В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалют

Криворожская полиция провела санкционированный обыск и обнаружила майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвалов в центре города.

В ходе обыска в помещении обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование, сообщает Нацполиция.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.

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