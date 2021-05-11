В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалют

Криворожская полиция провела санкционированный обыск и обнаружила майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвалов в центре города.
В ходе обыска в помещении обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование, сообщает Нацполиция.
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance находится под следствием по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Китай запретил финкомпаниям операции с криптовалютами из-за спекуляций.
С 2020 года по апрель этого года цена Bitcoin выросла на 1000% и только за 2021 год – на 92%. При этом в мае он рухнул на 40%.
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