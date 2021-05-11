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Минфин продал ОВГЗ почти на 6 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ почти на 6 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 25 мая привлекло в бюджет 5,961 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 5 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2 и 3 года.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,98% (-2 б.п.). Удовлетворены все 14 заявок, от их продажи получено 481,74 млн грн.

На годовые облигации с доходностью 11,2% (+1 б.п.) удовлетворены все 29 заявок. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 3,464 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних ОВГЗ составила 11,3%, что позволило удовлетворить все 5 заявок и получить 96,89 млн грн.

От продажи 2-летних бумаг со средневзвешенной доходностью 12,05% (+3 б.п.) и удовлетворением 18 из 19 заявок привлечено 772,4 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,3%, что позволило удовлетворить все 14 заявок и получить 1,146 млрд грн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 5 млрд 960 млн 969 тыс. 672,37 грн.

По материалам Финансовый клуб
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