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Россия оштрафовала Google на 4 миллиона рублей

Россия оштрафовала Google на 4 миллиона рублей

Суд в Москве рассмотрел два из трех протоколов о якобы совершении правонарушений компаниями Facebook и Google, оштрафовав Google на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Источник: российский «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Дословно: «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение».

Детали: До конца дня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Роскомнадзор решил проверить The New York Times и Financial Times по закону о фейках за материалы о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19, а также призвал Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» такую информацию.

По материалам Економічна Правда
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