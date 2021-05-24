Genesis GV70 2022 будет стоить от 42 045 долларов

Genesis объявил, что кроссовер GV70 2022 модельного года будет стоить от 42 045 долларов. Речь идет про автомобиль в базовой комплектации.

Genesis GV70 2022 в базовой комплектации имеет подогрев передних сидений, систему навигации, 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, ассистент Highway Drive Assist, полный привод и многое другое. Оснащается базовая комплектация четырехцилиндровым 2,5 л двигателем с турбонаддувом мощностью 300 л.с.



Комплектация Advanced с кожаными сиденьями, рулевым колесом с подогревом и другим оборудованием стоит 53 645 долларов. Под капотом находится шестицилиндровый мотор.