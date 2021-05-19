0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Суд Норвегии обязал Tesla выплатить по 16 тысяч долларов владельцам электромобилей

Суд Норвегии обязал Tesla выплатить по 16 тысяч долларов владельцам электромобилей

В Норвегии суд признал Tesla виновной в ограничении запаса хода и скорости зарядки электромобилей и назначил крупный штраф — 136 000 крон ($16 000) на каждого покупателя, сообщает местное издание Nettavisen.

В 2019 году Tesla выпустило обновление прошивки для электромобилей Model S и Model X с батареей емкостью 85 кВт/ч, которые выпускались в период с 2013 по 2016 год. После этого апдейта клиенты начали жаловаться на снижение емкости аккумулятора и увеличение времени зарядки на станциях Supercharger. Производитель объяснил необходимость внесения изменений соображениями безопасности и стремлением продлить срок службы аккумулятора. Одновременно Tesla уточнила, что запас хода после установки обновлений сократился лишь у небольшой доли машин. Но далеко не всех устроило такое обьяснение и группа недовольных клиентов подала коллективный иск против американского производителя. 29 апреля суд вынес решение в пользу истцов.

Западным СМИ не удалось быстро получить комментарий у представителей компании. Еще в прошлом году компания распустила PR-отдел и обычно не отвечает на запросы СМИ. Компания может обжаловать решение до 30 мая, либо выплатить компенсации.

Иск к Tesla подали лишь 30 владельцев электромобилей. Однако всего в Норвегии насчитывается примерно 10 тысяч машин, подпадающих под вышеупомянутые критерии. И если другие владельцы тоже обратятся в суд и добьются выплаты компенсации, то компании может грозить штраф в размере 160 миллионов долларов, отмечает Forbes.

В августе 2019 года аналогичный коллективный иск к Tesla подали владельцы автомобилей компании в США.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.