Суд Норвегии обязал Tesla выплатить по 16 тысяч долларов владельцам электромобилей

В Норвегии суд признал Tesla виновной в ограничении запаса хода и скорости зарядки электромобилей и назначил крупный штраф — 136 000 крон ($16 000) на каждого покупателя, сообщает местное издание Nettavisen.

В 2019 году Tesla выпустило обновление прошивки для электромобилей Model S и Model X с батареей емкостью 85 кВт/ч, которые выпускались в период с 2013 по 2016 год. После этого апдейта клиенты начали жаловаться на снижение емкости аккумулятора и увеличение времени зарядки на станциях Supercharger. Производитель объяснил необходимость внесения изменений соображениями безопасности и стремлением продлить срок службы аккумулятора. Одновременно Tesla уточнила, что запас хода после установки обновлений сократился лишь у небольшой доли машин. Но далеко не всех устроило такое обьяснение и группа недовольных клиентов подала коллективный иск против американского производителя. 29 апреля суд вынес решение в пользу истцов.

Западным СМИ не удалось быстро получить комментарий у представителей компании. Еще в прошлом году компания распустила PR-отдел и обычно не отвечает на запросы СМИ. Компания может обжаловать решение до 30 мая, либо выплатить компенсации.

Иск к Tesla подали лишь 30 владельцев электромобилей. Однако всего в Норвегии насчитывается примерно 10 тысяч машин, подпадающих под вышеупомянутые критерии. И если другие владельцы тоже обратятся в суд и добьются выплаты компенсации, то компании может грозить штраф в размере 160 миллионов долларов, отмечает Forbes.

В августе 2019 года аналогичный коллективный иск к Tesla подали владельцы автомобилей компании в США.