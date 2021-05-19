«МАУ» запускает прямые рейсы из Киева до курорта в ОАЭ

Авиакомпания «МАУ» запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейс МАУ из Международного аэропорта «Борисполь» в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма будет выполняться дважды в неделю.
Полет из Киева в международный аэропорт Рас-эль-Хайма длится 5 часов.
По прибытии все гости Эмирата проходят обязательное бесплатное ПЦР-тестирование в аэропорту Рас-эль-Хайма, кроме того, перед возвращением домой у туристов будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование.
На сайте компании говорится, что этим летом рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Цены на билеты. Цена — от 3812 грн с багажом (в цену перелета уже включено 1 место ручной клади + 1 место до 5 кг и одно место багажа до 23 кг).
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