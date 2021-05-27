0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Рост бизнеса в еврозоне достиг трехлетнего максимума

Рост бизнеса в еврозоне достиг трехлетнего максимума

Рост бизнеса в еврозоне ускорился самыми быстрыми темпами за последние три года в мае, но президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что неопределенное восстановление все еще нуждается в экстренной поддержке со стороны банка.

Об этом пишет Reuters.

По мере восстановления экономики и укрепления доверия некоторые политики выдвигают аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ начал отказываться от своих чрезвычайных мер и вернулся к более традиционным формам стимулирования.

Но другие более осторожны, предупреждая, что начинающееся восстановление основано на обильной поддержке ЕЦБ и что недавний рост стоимости заимствований до двухлетних максимумов уже является серьезным препятствием. Наряду с этим министры финансов еврозоны продолжат поддерживать свои экономики.

С открытием новых предприятий – или, по крайней мере, адаптацией к блокировкам – индекс менеджеров по закупкам IHS Markit flash Composite, рассматриваемый как хороший ориентир для экономического здоровья, вырос до 56,9 в мае с апрельского окончательного значения 53,8.

Это был самый высокий уровень с февраля 2018 года.

Экономика блока вырастет на 1,4% в этом квартале, согласно опросу Reuters на прошлой неделе, который также показал, что прогнозы на оставшуюся часть года были понижены по сравнению с прошлым месяцем.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, активность в сфере услуг выросла больше всего почти за год, чему способствовало ослабление ограничений. Но узкие места поставок в производстве привели к проблемам производства на растущем числе заводов.

Отмена блокады во Франции вызвала деловой бум в стране, причем активность превысила ожидания и подготовила почву для экономического подъема. Соглашение, согласованное Европейским союзом в четверг, об открытии туризма во всем блоке из 27 стран этим летом, должно дать толчок экономике, зависящей от туризма, которая была поражена ограничениями в прошлом году.

Предварительный индекс деловой активности, охватывающий доминирующую сферу услуг еврозоны из 19 стран, подскочил до 55,1 пункта с апрельских 50,5 пункта, что значительно выше медианного прогноза в 52,3 пункта опроса Reuters и самого высокого уровня с июня 2018 года.

Фирмы сферы услуг извлекли выгоду из высвобождения отложенного спроса. Индекс нового бизнеса, который был ниже 50 пунктов на протяжении периода пандемии коронавируса, взлетел до 56,7 пункта с 49,7 пункта – самого высокого уровня с января 2018 года.

Обрабатывающая промышленность пережила кризис коронавируса гораздо лучше, чем сфера услуг, поскольку заводы в основном оставались открытыми. Надежды на то, что внедрение вакцины будет успешным и что худшее из пандемии уже позади, подтолкнули общий оптимизм к самому высокому уровню с тех пор, как IHS Markit начала собирать данные в июле 2012 года. Сводный индекс будущего выпуска вырос до 69,7 с 68,9.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.