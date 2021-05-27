Рост бизнеса в еврозоне достиг трехлетнего максимума

Рост бизнеса в еврозоне ускорился самыми быстрыми темпами за последние три года в мае, но президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что неопределенное восстановление все еще нуждается в экстренной поддержке со стороны банка.

Об этом пишет Reuters.

По мере восстановления экономики и укрепления доверия некоторые политики выдвигают аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ начал отказываться от своих чрезвычайных мер и вернулся к более традиционным формам стимулирования.

Но другие более осторожны, предупреждая, что начинающееся восстановление основано на обильной поддержке ЕЦБ и что недавний рост стоимости заимствований до двухлетних максимумов уже является серьезным препятствием. Наряду с этим министры финансов еврозоны продолжат поддерживать свои экономики.

С открытием новых предприятий – или, по крайней мере, адаптацией к блокировкам – индекс менеджеров по закупкам IHS Markit flash Composite, рассматриваемый как хороший ориентир для экономического здоровья, вырос до 56,9 в мае с апрельского окончательного значения 53,8.

Это был самый высокий уровень с февраля 2018 года.

Экономика блока вырастет на 1,4% в этом квартале, согласно опросу Reuters на прошлой неделе, который также показал, что прогнозы на оставшуюся часть года были понижены по сравнению с прошлым месяцем.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, активность в сфере услуг выросла больше всего почти за год, чему способствовало ослабление ограничений. Но узкие места поставок в производстве привели к проблемам производства на растущем числе заводов.

Отмена блокады во Франции вызвала деловой бум в стране, причем активность превысила ожидания и подготовила почву для экономического подъема. Соглашение, согласованное Европейским союзом в четверг, об открытии туризма во всем блоке из 27 стран этим летом, должно дать толчок экономике, зависящей от туризма, которая была поражена ограничениями в прошлом году.

Предварительный индекс деловой активности, охватывающий доминирующую сферу услуг еврозоны из 19 стран, подскочил до 55,1 пункта с апрельских 50,5 пункта, что значительно выше медианного прогноза в 52,3 пункта опроса Reuters и самого высокого уровня с июня 2018 года.

Фирмы сферы услуг извлекли выгоду из высвобождения отложенного спроса. Индекс нового бизнеса, который был ниже 50 пунктов на протяжении периода пандемии коронавируса, взлетел до 56,7 пункта с 49,7 пункта – самого высокого уровня с января 2018 года.

Обрабатывающая промышленность пережила кризис коронавируса гораздо лучше, чем сфера услуг, поскольку заводы в основном оставались открытыми. Надежды на то, что внедрение вакцины будет успешным и что худшее из пандемии уже позади, подтолкнули общий оптимизм к самому высокому уровню с тех пор, как IHS Markit начала собирать данные в июле 2012 года. Сводный индекс будущего выпуска вырос до 69,7 с 68,9.