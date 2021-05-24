МВФ представил план окончании пандемии COVID-19: нужно 50 миллиардов долларов

В мае 2021 года МВФ представил план окончании пандемии коронавируса. Цена вопроса – 50 миллиардов долларов. Однако эти деньги помогут только в случае, если человечество согласится на сбалансированные глобальные действия.
Программа от МВФ предусматривает вакцинацию, тестирование и защиту от рисков ухудшения ситуации. В документе говорится, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Несмотря на все усилия стран и организаций, люди продолжают заражаться COVID-19.
Пандемия также вызвала существенный прогресс экономической иерархии стран. Богатые государства имеют мощный доступ к вакцинам и большие возможности для восстановления экономики. В частности, в США вакцинировали уже более 40% населения, в странах Африки – менее 2%.
В то же время в МВФ уверены: мир может выйти из пандемии. Для этого предлагают такие шаги:
существенно увеличить количество вакцинированного населения: до 40% человечества в 2021 году и до 60% – в первой половине 2022;
обеспечить достаточный уровень тестирования на COVID-19, поддерживать запасы медикаментов и усилить охрану здоровья населения в регионах, где фиксируют низкий уровень вакцинации;
страховать риски ухудшения ситуации. В частности, инвестировать в дополнительные мощности по производству вакцин и разработать планы действий в случае чрезвычайных ситуаций.
35 миллиардов долларов в МВФ предлагают направить в качестве грантового финансирования: 22 миллиарда могут выделить страны G20, остальную сумму получат из других источников.
Еще 15 миллиардов дадут страны, которые имеют потенциальную поддержку от механизмов финансирования против COVID-19, которые создали многосторонние банки развития.
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