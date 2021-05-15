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В «Приват24» появилась новая услуга

В «Приват24» появилась новая услуга

ПриватБанк запустил услугу перевода средств с помощью «Приват24» по номеру телефона. Для этого нужно использовать сервис «Переводы на карту».

Об этом сообщил в facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

«Забудьте об этом — «Сбрось номер карты Приват»… Переводите средства лишь по номеру телефона через сервис «Перевод на карту», — отметил он.

Скриншот с facebook

Чтобы отправлять или принимать такие переводы:

  • нужно активировать функцию во время первого входа в сервис.
  • также это можно сделать в разделе «Платежные настройки».

Напомним, с 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средств. ПриватБанк начал информировать клиентов, что с 01.06.2021 будет отменено депозитное свойство карты «Универсальная» и прекращено начисление процентов на остаток собственных средств. До 01.06.2021 процентная ставка на остаток собственных средств по карте «Универсальная» составляет 4%.

Справка Finance.ua:

  • В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка. «Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один-два года как минимум. Надо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения — продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства — безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли», — отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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По материалам Finance.UA
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