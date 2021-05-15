В «Приват24» появилась новая услуга

ПриватБанк запустил услугу перевода средств с помощью «Приват24» по номеру телефона. Для этого нужно использовать сервис «Переводы на карту».
Об этом сообщил в facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
«Забудьте об этом — «Сбрось номер карты Приват»… Переводите средства лишь по номеру телефона через сервис «Перевод на карту», — отметил он.
Скриншот с facebook
Чтобы отправлять или принимать такие переводы:
Напомним, с 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средств. ПриватБанк начал информировать клиентов, что с
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