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С 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средств

С 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средств

ПриватБанк начал информировать клиентов, что с 01.06.2021 будет отменено депозитное свойство карты «Универсальная» и прекращено начисление процентов на остаток собственных средств.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.

Вместо этого банк предлагает открывать «Приват-вклад», или пользоваться услугой накопления «Скарбничка».

“Вы привыкли получать проценты на остатки по картам. Мы понимаем. Предлагаем альтернативу – услугу Приват-вклад. Фактически это то же самое, что и депозитное свойство карты. Приват-вклад позволяет легко накапливать средства. В любой момент вы сможете снять нужную вам сумму без комиссии. Клиентам нравится, что Приват-вклад позволяет разделить свои средства на те, которые планируете потратить сразу, и на те, которые надо придержать на всякий случай», – говорится в сообщении.

«Другой интересный вариант – услуга накопления «Скарбничка». Она дает возможность автоматически зачислять часть средств на накопительный счет при зачислении или расходовании денежных средств по картам. Если эти накопленные средства вам понадобятся – их можно получить из «Скарбнички» в любой момент.»

До 01.06.2021 процентная ставка на остаток собственных средств по карте «Универсальная» составляет 4%.

Последняя выплата накопленных процентов на остаток средств по депозитному свойству карт – май 2021 года. Проценты будут выплачены 01.06.2021 в полном объеме по ставке 4%.

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По материалам Finance.UA
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