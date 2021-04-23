С 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средств

ПриватБанк начал информировать клиентов, что с 01.06.2021 будет отменено депозитное свойство карты «Универсальная» и прекращено начисление процентов на остаток собственных средств.
Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.
Вместо этого банк предлагает открывать «Приват-вклад», или пользоваться услугой накопления «Скарбничка».
“Вы привыкли получать проценты на остатки по картам. Мы понимаем. Предлагаем альтернативу – услугу Приват-вклад. Фактически это то же самое, что и депозитное свойство карты. Приват-вклад позволяет легко накапливать средства. В любой момент вы сможете снять нужную вам сумму без комиссии. Клиентам нравится, что Приват-вклад позволяет разделить свои средства на те, которые планируете потратить сразу, и на те, которые надо придержать на всякий случай», – говорится в сообщении.
«Другой интересный вариант – услуга накопления «Скарбничка». Она дает возможность автоматически зачислять часть средств на накопительный счет при зачислении или расходовании денежных средств по картам. Если эти накопленные средства вам понадобятся – их можно получить из «Скарбнички» в любой момент.»
До 01.06.2021 процентная ставка на остаток собственных средств по карте «Универсальная» составляет 4%.
Последняя выплата накопленных процентов на остаток средств по депозитному свойству карт – май 2021 года. Проценты будут выплачены 01.06.2021 в полном объеме по ставке 4%.
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