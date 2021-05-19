Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. Для этого нужно использовать антиматерию.

Об этом он заявил, выступая онлайн на российском марафоне «Новое знание», сообщает «РИА Новости».

По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.

«Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать… использовать антиматерию, а также коллапс материй… и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — сказал он.

Отметим, антиматерия — материя, состоящая из античастиц — «зеркальных отражений» ряда элементарных частиц, которые обладают одинаковыми спином и массой, но отличаются друг от друга знаками всех других характеристик взаимодействия.

Одной из главных загадок современной физики считается асимметрия — подавляющее преобладание во Вселенной материи над антиматерией.