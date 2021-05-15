Европейские регуляторы готовы разрешить летающим такси перевозить пассажиров с 2024 года

В Европе базируются не менее шести компаний, разрабатывающих летательные аппараты, пригодные для пассажирских перевозок в черте города или доставки грузов в беспилотном режиме. Представители агентства, отвечающего за авиационную безопасность, выразили готовность разрешить коммерческую эксплуатацию подобной техники с 2024 года.

Соответствующее заявление сделал Патрик Кы (Patrick Ky), глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

По его словам, коммерческая эксплуатация летающих такси может начаться в регионе уже в 2024 или 2025 году. К концу десятилетия рынок подобных услуг достигнет ежегодного оборота в 4,2 млрд евро, как считают регуляторы, а Европа на мировом рынке займёт не менее 31%, при этом количество новых рабочих мест достигнет 90 000.

Некоторые разработки уже проходят процесс сертификации EASA, к 2024 году первые лёгкие летательные аппараты уже могут быть допущены к коммерческой эксплуатации в Европе.

Немецкая компания Volocopter, например, рассчитывает продемонстрировать свои летающие такси к началу Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь пока идёт об эксплуатации управляемых пилотами летательных аппаратов, которые будут перемещаться по согласованным маршрутам в черте городов.

Доставка грузов по воздуху может осуществляться беспилотными аппаратами, а пассажирские беспилотники будут допущены к эксплуатации лишь годы спустя.

Опросы общественного мнения среди жителей шести крупных городов Европы показали, что до 71 % респондентов заинтересованы в возможности использования электролётов в качестве такси, а 41 % опрошенных жителей Европы добавили, что такие летательные аппараты уместно было бы использовать для срочной доставки пациентов в медицинские учреждения.

Общественность также выражает озабоченность влиянием шума, создаваемого летательными аппаратами, на жизнь птиц и насекомых, обитающих в городах. Безопасность полётов, включая информационную, также вызывает серьёзную обеспокоенность потенциальных клиентов летающих такси.