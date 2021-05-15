0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 242 0

Рада назначила нового министра здравоохранения Украины

Рада назначила нового министра здравоохранения Украины

В четверг, 20 мая, ВР рассмотрела вопрос назначения нового министра здравоохранения Украины.

“За” кандидатуру Виктора Ляшко проголосовали 262 нардепа.

Справка Finance.ua:

  • Виктор Ляшко родился в 1980 году в с. Осова Дубровицкого района Ривненской области. Учился в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца, который окончил в 2003 году.
  • В 2015 году получил квалификацию магистра государственного управления в сфере охраны здоровья, заочно окончив Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
  • С 2014 году и по 2018 год Ляшко возглавлял общественную организацию “Инфекционный контроль в Украине”. В 2018 году он вернулся на государственную службу и до июля 2019 года работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.
  • В декабре 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения. Впоследствии получил параллельную должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.