Рада назначила нового министра здравоохранения Украины

В четверг, 20 мая, ВР рассмотрела вопрос назначения нового министра здравоохранения Украины.
“За” кандидатуру Виктора Ляшко проголосовали 262 нардепа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличнымиВчера, 10:05 - 1766 15
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономикуВчера, 13:20 - 962 11
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinПозавчера, 22:40 - 3880 11
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять 5-6 млрд долларов в год, — МакогонВчера, 10:45 - 637 9
«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеровВчера, 11:08 - 1536 7
Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валютыВчера, 13:00 - 1806 4
Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»Вчера, 12:00 - 1015 2
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономикуВчера, 13:20 - 962 11
«Новая почта» упростила отправку международных посылокВчера, 19:00 - 938 1
Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратамиВчера, 17:00 - 938
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 169
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 449
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 606
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 458
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3662