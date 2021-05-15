Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратами

Решением правительства утверждены изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Читайте также: Самые распространенные мифы о РРО
Для упрощения работы с ПРРО субъектам хозяйствования предоставляется возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их на фискальный сервер ГНС.
Обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных денежных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (теперь такие операции доступны только для классических РРО).
Читайте также: Малый бизнес митингует под Радой против законов, которые отменяют РРО для ФЛП
Соответствующие изменения внесены в постановления КМУ от 2 марта 2016 г. № 149 «О требованиях относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и соблюдения требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения» и от 18 февраля 2002 г. № 199 «Об утверждении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для разных сфер применения».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 6134 34
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными8 ч. назад - 701 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3018 7
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику4 ч. назад - 459 6
Курс Bitcoin упал ниже 40 тысяч долларов8 ч. назад - 726 4
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 3018 7
Межбанк: гривна пробила психологический порог, но позитивный ли это фактор для экономикиВчера, 18:10 - 2098 1
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 2038 1
Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной7 ч. назад - 1257
Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валюты5 ч. назад - 884 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения6 ч. назад - 85
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 410
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 556
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 434
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3561