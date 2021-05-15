Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратами

Решением правительства утверждены изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

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Для упрощения работы с ПРРО субъектам хозяйствования предоставляется возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их на фискальный сервер ГНС.

Обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных денежных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (теперь такие операции доступны только для классических РРО).

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Соответствующие изменения внесены в постановления КМУ от 2 марта 2016 г. № 149 «О требованиях относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и соблюдения требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения» и от 18 февраля 2002 г. № 199 «Об утверждении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для разных сфер применения».

Справка Finance.ua: