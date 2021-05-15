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В ЕС разъяснили, когда признают украинские сертификаты вакцинации

В ЕС разъяснили, когда признают украинские сертификаты вакцинации

Европейский Союз может принять решение о признании сертификатов вакцинации третьих стран после запуска собственной цифровой системы «зеленых сертификатов» и ослабления требований для путешественников.

При этом в случае разрешения въезда с целью туризма факт вакцинации можно будет подтвердить непосредственно у ЕС, не дожидаясь решения о соответствии национального сертификата.

Об этом сообщила пресс-офицер представительства Евросоюза в Украине Мария Малчева.

«В целом, мы открыты для работы с нашими партнерами по взаимному признанию сертификатов, которые соответствуют международным стандартам и защищены аналогичным образом. В качестве первого шага нам необходимо внедрить эту систему в ЕС. Мы идем по графику, чтобы запустить ее к июню», — сообщила она.

При этом она отметила, что «цифровой зеленый сертификат» Евросоюза не будет являться условием для путешествия, как паспорт, а создается для согласования подхода к различным документам и сертификатам, предлагаемым разными государствами-членами.

«Важно отметить, что на данный момент несущественные поездки в ЕС ограничены из большинства стран мира, в том числе из Украины», — подчеркнула Малчева.

Сейчас государства-члены ЕС рассматривают предложения Европейской комиссии по ослаблению существующих ограничений для туристов.

  • Речь идет, во-первых, о разрешении въезда на территорию Евросоюза всем, кто получил последнюю дозу вакцины, авторизированной в ЕС, и возможно также тех, что внесены в список Всемирной организации здравоохранения для экстренного применения.
  • Во-вторых, речь идет о повышении порога новых ежедневных случаев заболевания коронавирусом для расширения списка стран, из которых всем разрешаются поездки.

«Граждане стран, не являющихся членом ЕС, смогут запросить цифровой зеленый сертификат у государства-члена, в которое они направляются, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации. Затем государство-член должно будет оценить, были ли предоставлены надежные доказательства, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат», — пояснила пресс-секретарь представительства.

После того как эта система заработает, Евросоюз рассмотрит вопрос приема сертификатов третьих стран на тех же условиях, что и собственных.

«В среднесрочной перспективе, когда Комиссия убедится, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с требованиями, которые совместимы с системой ЕС, она может принять «решение о соответствии», — сообщила Малчева.

При этом она еще раз подчеркнула, что это касается только признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию или Covid-статус, в то время как ограничение на путешествия в ЕС пока остается в силе.

По материалам РБК-Украина
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