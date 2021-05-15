В ЕС разъяснили, когда признают украинские сертификаты вакцинации

Европейский Союз может принять решение о признании сертификатов вакцинации третьих стран после запуска собственной цифровой системы «зеленых сертификатов» и ослабления требований для путешественников.
При этом в случае разрешения въезда с целью туризма факт вакцинации можно будет подтвердить непосредственно у ЕС, не дожидаясь решения о соответствии национального сертификата.
Об этом сообщила пресс-офицер представительства Евросоюза в Украине Мария Малчева.
«В целом, мы открыты для работы с нашими партнерами по взаимному признанию сертификатов, которые соответствуют международным стандартам и защищены аналогичным образом. В качестве первого шага нам необходимо внедрить эту систему в ЕС. Мы идем по графику, чтобы запустить ее к июню», — сообщила она.
При этом она отметила, что «цифровой зеленый сертификат» Евросоюза не будет являться условием для путешествия, как паспорт, а создается для согласования подхода к различным документам и сертификатам, предлагаемым разными государствами-членами.
«Важно отметить, что на данный момент несущественные поездки в ЕС ограничены из большинства стран мира, в том числе из Украины», — подчеркнула Малчева.
Сейчас государства-члены ЕС рассматривают предложения Европейской комиссии по ослаблению существующих ограничений для туристов.
«Граждане стран, не являющихся членом ЕС, смогут запросить цифровой зеленый сертификат у государства-члена, в которое они направляются, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации. Затем государство-член должно будет оценить, были ли предоставлены надежные доказательства, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат», — пояснила пресс-секретарь представительства.
После того как эта система заработает, Евросоюз рассмотрит вопрос приема сертификатов третьих стран на тех же условиях, что и собственных.
«В среднесрочной перспективе, когда Комиссия убедится, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с требованиями, которые совместимы с системой ЕС, она может принять «решение о соответствии», — сообщила Малчева.
При этом она еще раз подчеркнула, что это касается только признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию или Covid-статус, в то время как ограничение на путешествия в ЕС пока остается в силе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5806 31
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными6 ч. назад - 605 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2807 7
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику3 ч. назад - 349 6
Курс Bitcoin упал ниже 40 тысяч долларов6 ч. назад - 611 4
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5806 31
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2807 7
Межбанк: гривна пробила психологический порог, но позитивный ли это фактор для экономикиВчера, 18:10 - 2024 1
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 1868 1
Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной5 ч. назад - 1138
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения5 ч. назад - 70
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 409
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 547
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 432
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3550