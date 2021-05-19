Правила цифровой гигиены (инфографика)

В цифровом мире, в который мы все больше и больше погружаемся, существуют свои правила, которые могут уберечь наше цифровое пространство. Именно эти правила и являются цифровой гигиеной.

Об этом пишет rabota.ua.

С увеличением количества удаленных работников увеличилось количество злоумышленников, посягающих на корпоративные данные.

Один из основных аспектов цифровой гигиены – безопасность, ее нарушение может быть следствием использования цифрового пространства против вас. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать определенные правила.

Установите антивирус. На каждом компьютере сотрудника обязательно должен быть антивирус. Использовать антивирус при удаленной работе тоже важно.

Используйте лицензионные программы.

Лучше не устанавливайте программы на ПК/телефон из неавторизованных магазинов и каталогов, так подрываете всю систему безопасности устройств. Следите за программами, которые отправляют запросы о вашей геолокации, доступе к камере, микрофону и т.д. Обновляйте программы и операционные системы на всех устройствах. Разработчики в обновлениях, в частности, защищают от уязвимости.

Личная информация в соцсетях – табу.

Максимально сократите количество личных данных в социальных сетях.

Не указывайте: дату рождения, адрес, контакты, геолокацию. Такие данные помогут преступникам много о вас узнать.

Резервное копирование.

Можно потерять важную информацию с телефона или ПК по многим причинам. Поэтому предупредите это и настройте резервное копирование данных устройства в облачные хранилища в ежедневный режим. Можете не волноваться, даже если потеряете телефон или случайно удалите с компьютера данные, потеряете информацию только за последние сутки.

Удалите ненужные сервисы.

Если не пользоваться каким-то сервисом, лучше удалите его. Почтовый сервис, которым не пользовались на протяжении многих лет, могут атаковать хакеры – а это может стать причиной взлома актуальных почтовых ящиков.

Периодическая отписка.

Время от времени отписывайтесь от лишних рассылок или подписок, которые в большом количестве приходят на почту, в мессенджеры, соцсети. Очень часто это ненужная информация. Среди таких рассылок можете не заметить действительно важные сообщения.

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Не открывайте электронные письма, которые приходят на электронную почту, а также сообщения в мессенджерах и не переходите по подозрительным ссылкам – они могут быть вирусными.

Не храните данные банковских карточек на сайтах.

Можете потерять средства (если настроено автоматическое списание средств). Например, подписка на определенный сайт первый месяц бесплатная, а последующие – платная. Вы об этом забыли, подписка вам не нужна, но деньги за подписку продолжают списываться.

Проверяйте финансовые операции.

Существует много злоумышленников, которые не теряют времени, а только и ждут, пока вы потеряете бдительность, чтобы этим воспользоваться: быстро снимут средства с вашего счета или возьмут кредит от вашего имени.

Раз в год делайте запросы на свою кредитную историю, чтобы убедиться, не открыты ли на ваше имя чужие займы.

Установите в банковском приложении двухфакторную аутентификацию. Вам нужно будет вводить не только пароль, но и код с СМС, например. Да, это займет немного больше времени, однако дополнительная безопасность не помешает.

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