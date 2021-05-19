Google анонсировала более тесную интеграцию своих сервисов в Workspace

Google I/O разработчики компании анонсировали ряд нововведений для своего облачного сервиса Workspace, в рамках которого корпоративные клиенты по всему миру получают единое рабочее пространство для выполнения разных задач.
Речь идёт о появлении технологии Smart Canvas, позволяющей объединить Google Документы, Google Календарь, Google Meet и другие сервисы компании.
Google работает над тем, чтобы более тесно связать сервисы, входящие в состав Workspace. Например, пользователь сможет начать общение с коллегами через Google Meet прямо в Google Документах и наоборот, передать документы другому пользователю, разговаривая при этом в Google Meet.
Такая интеграция будет полезна для Google, поскольку она, вероятно, способствует тому, чтобы пользователи отказывались от продуктов конкурентов, таких как Zoom или Slack, в пользу Workspace.
Разработчики также анонсировали некоторые другие обновления для Workspace. В Google Документах в дополнение к обычным комментариям появится возможность использования смайликов, изменится представление временной шкалы в Google Таблицах, а также представление самих редактируемых документов станет более удобным.
В Google Документах появятся инструменты, помогающие пользователям грамотно и лаконично излагать свои мысли.
В целом Workspace получит большое количество нововведений, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но вместе с тем делают процесс взаимодействия с сервисом комфортнее.
Основным нововведением является Smart Canvas, поскольку вокруг этой технологии строится интеграция разных сервисов внутри Workspace. Интеграция Google Meet в другие сервисы ожидается позднее в этом году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» BitcoinВчера, 10:33 - 3352 7
Укрпочта и китайская Cainiao ввели отслеживание посылок до $2 с AliExpresПозавчера, 17:30 - 702 6
В «Приват24» появилась новая услугаВчера, 12:05 - 3942 5
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллектаВчера, 04:10 - 419 5
Минцифры хочет построить страну предпринимателей — ФедоровВчера, 15:07 - 374 4
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие неделиВчера, 09:01 - 7717
В «Приват24» появилась новая услугаВчера, 12:05 - 3942 5
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДДВчера, 10:00 - 2204 1
Банки переводят украинцев на онлайн-кредитыВчера, 14:38 - 711
В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинамВчера, 14:02 - 648
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 359
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 522
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 694
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 512
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3903