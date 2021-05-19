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Google анонсировала более тесную интеграцию своих сервисов в Workspace

Google анонсировала более тесную интеграцию своих сервисов в Workspace

Google I/O разработчики компании анонсировали ряд нововведений для своего облачного сервиса Workspace, в рамках которого корпоративные клиенты по всему миру получают единое рабочее пространство для выполнения разных задач.

Речь идёт о появлении технологии Smart Canvas, позволяющей объединить Google Документы, Google Календарь, Google Meet и другие сервисы компании.

Google работает над тем, чтобы более тесно связать сервисы, входящие в состав Workspace. Например, пользователь сможет начать общение с коллегами через Google Meet прямо в Google Документах и наоборот, передать документы другому пользователю, разговаривая при этом в Google Meet.

Такая интеграция будет полезна для Google, поскольку она, вероятно, способствует тому, чтобы пользователи отказывались от продуктов конкурентов, таких как Zoom или Slack, в пользу Workspace.

Разработчики также анонсировали некоторые другие обновления для Workspace. В Google Документах в дополнение к обычным комментариям появится возможность использования смайликов, изменится представление временной шкалы в Google Таблицах, а также представление самих редактируемых документов станет более удобным.

В Google Документах появятся инструменты, помогающие пользователям грамотно и лаконично излагать свои мысли.

В целом Workspace получит большое количество нововведений, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но вместе с тем делают процесс взаимодействия с сервисом комфортнее.

Основным нововведением является Smart Canvas, поскольку вокруг этой технологии строится интеграция разных сервисов внутри Workspace. Интеграция Google Meet в другие сервисы ожидается позднее в этом году.

По материалам 3dnews.ru
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