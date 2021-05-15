Сервис Google Photo получил ряд новых функций

Компания расширила список возможностей приложения. В частности, пользователи сервиса получили улучшенный алгоритм сортировки снимков и их «оживления», а также функцию защиты фотографий от посторонних глаз с помощью пароля или биометрии.
В сервисе появился специальный раздел Memory, который с помощью машинного обучения выбирает из галереи фотографии со схожими элементами или формами, помещая их в одну коллекцию.
Представители Google отметили, что нейронная сеть способна группировать фото по признакам — например, помещению или пейзажу.
Кроме того, снимки начали отсортировываться в альбомы «Лучшие моменты месяца» и «Путешествия». Во вкладке «Память» пользователи также могут просмотреть наиболее яркие события из жизни, вроде дня рождения, отпуска или празднования свадьбы.
Определить тип мероприятия нейронным сетям помогают такие атрибуты, как шары, торты или праздничные свечи в кадре.
Новая функция Cinematic Moments объединяет серии фотографий в короткие клипы, придавая им динамику. Кроме того, в сервисе появилась специальная папка с возможностью установки пароля.
Пользователи смогут разместить в ней фотографии, доступ к которым будет ограничен паролем или отпечатком пальца. Изначально функция будет доступна владельцам смартфонов Pixel, но затем доберётся и до других гаджетов.
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