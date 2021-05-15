0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Сервис Google Photo получил ряд новых функций

Сервис Google Photo получил ряд новых функций

Компания расширила список возможностей приложения. В частности, пользователи сервиса получили улучшенный алгоритм сортировки снимков и их «оживления», а также функцию защиты фотографий от посторонних глаз с помощью пароля или биометрии.

В сервисе появился специальный раздел Memory, который с помощью машинного обучения выбирает из галереи фотографии со схожими элементами или формами, помещая их в одну коллекцию.

Представители Google отметили, что нейронная сеть способна группировать фото по признакам — например, помещению или пейзажу.

Кроме того, снимки начали отсортировываться в альбомы «Лучшие моменты месяца» и «Путешествия». Во вкладке «Память» пользователи также могут просмотреть наиболее яркие события из жизни, вроде дня рождения, отпуска или празднования свадьбы.

Определить тип мероприятия нейронным сетям помогают такие атрибуты, как шары, торты или праздничные свечи в кадре.

Новая функция Cinematic Moments объединяет серии фотографий в короткие клипы, придавая им динамику. Кроме того, в сервисе появилась специальная папка с возможностью установки пароля.

Пользователи смогут разместить в ней фотографии, доступ к которым будет ограничен паролем или отпечатком пальца. Изначально функция будет доступна владельцам смартфонов Pixel, но затем доберётся и до других гаджетов.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.