Фонд гарантирования не смог отсудить головной офис «Аркады»

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов о признании недействительными договоров, в результате которых самый дорогой актив банка «Аркада», головной офис, были выведены из собственности.

Об этом сообщает Finbalance.

Так, 12 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского райсуда г. Киева. ФГВФЛ отказали в иске о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привело к выводу из собственности банка «Аркада» его головного офиса.

Кроме того, суд также отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда на другое постановление Печерского суда, которым был снят арест с головного офиса и с земельного участка под ним. Арест налагался судебным постановлением от 19.08.2020 по ходатайству ФГВФЛ в рамках обеспечения иска Фонда.

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Головной офис банка «Аркада», как ранее отмечали в ФГВФЛ, является самым дорогим активом банка. Его оценочная стоимость — более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка.

Отсутствие подтверждения прав банка на офис «создает предпосылки для уменьшения уровня удовлетворения требований кредиторов банка», отреагировали в Фонде на решение Печерского суда в марте.

Напомним, суд отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к банку «Аркада» и связанных компаний о признании недействительными договоров, заключение которых привело к выводу из собственности головного офиса.

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