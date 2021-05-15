Хакеры, взломавшие трубопровод США Colonial Pipeline, получили $90 млн в биткоинах

Хакерская группа DarkSide, обвиненная в кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, получила 90 миллионов долларов выкупа в Bitcoin из 47 криптокошельков.

Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic сообщает NBC News.

Отмечается, что эксперты идентифицировали Bitcoin-кошелек, который злоумышленники использовали для сбора денег от своих жертв.

Оказалось, что разработчик DarkSide получил 15,5 миллиона долларов, а еще около 74,7 миллиона долларов поступили в его филиалы. Средний платеж от организаций, вероятно, составил 1,9 миллиона долларов, а Colonial Pipeline заплатила около 5 миллионов долларов.

«Насколько нам известно, этот анализ включает все платежи, проведенные для DarkSide, однако могут быть обнаружены и другие транзакции, а эти цифры следует рассматривать как нижний предел», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Между тем эксперты в сфере безопасности из Intel 471 заявляют, что DarkSide объявила о самороспуске после потери доступа к своим серверам и опустошения кошельков с криптовалютой. Предполагают, что оставленные после операций 5,3 миллиона долларов были заморожены правительством США.

На прошлой неделе на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: «Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже».

После этого в 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию, а руководство США обвинило в кибератаке группу хакеров, именующую себя DarkSide и связанную с РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

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