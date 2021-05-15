0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 223 0

Хакеры, взломавшие трубопровод США Colonial Pipeline, получили $90 млн в биткоинах

Хакеры, взломавшие трубопровод США Colonial Pipeline, получили $90 млн в биткоинах

Хакерская группа DarkSide, обвиненная в кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, получила 90 миллионов долларов выкупа в Bitcoin из 47 криптокошельков.

Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic сообщает NBC News.

Отмечается, что эксперты идентифицировали Bitcoin-кошелек, который злоумышленники использовали для сбора денег от своих жертв.

Оказалось, что разработчик DarkSide получил 15,5 миллиона долларов, а еще около 74,7 миллиона долларов поступили в его филиалы. Средний платеж от организаций, вероятно, составил 1,9 миллиона долларов, а Colonial Pipeline заплатила около 5 миллионов долларов.

«Насколько нам известно, этот анализ включает все платежи, проведенные для DarkSide, однако могут быть обнаружены и другие транзакции, а эти цифры следует рассматривать как нижний предел», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Между тем эксперты в сфере безопасности из Intel 471 заявляют, что DarkSide объявила о самороспуске после потери доступа к своим серверам и опустошения кошельков с криптовалютой. Предполагают, что оставленные после операций 5,3 миллиона долларов были заморожены правительством США.

На прошлой неделе на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: «Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже».

После этого в 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию, а руководство США обвинило в кибератаке группу хакеров, именующую себя DarkSide и связанную с РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

В телеграм-канале Finance_ukr больше интересных новостей и историй о финансах.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.