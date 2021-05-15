Переход к paperless: Минцифры разработало платформу для государственных реестров

Министерство цифровой трансформации разработало платформу для развертывания государственных реестров, которые будут обмениваться данными с другими реестрами автоматически, что позволит государственным органам не требовать бумажные документы или справки для предоставления услуг.

Об этом сказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация».

«Мы хотим отойти от таких схем, когда раньше покупали реестры, вкладывали в них сотни миллионов гривен и сегодня даже нет возможности подключиться к этим реестрам, мы хотим, чтобы сегодня за минимальные деньги, очень быстро, вне зависимости от подрядчика можно было сделать реестр, который будет обмениваться данными с другими реестрами», — рассказал Федоров.

Он добавил, что платформа уже готова, сейчас на ней в пилотном формате создан один из реестров. Вице-премьер отметил, что платформа будет дорабатываться в течение года.

«По сути фундамент цифрового государства — это обмен между реестрами. Все проблемы с бумажками, справками и очередями возникают сегодня только потому, что государственные органы не могут обмениваться данными между собой», — подчеркнул глава Минцифры.

По словам Федорова, решение проблемы обмена данными между реестрами — это введение режима paperless («без бумаги»), который начнет действовать в Украине после принятия парламентом соответствующего закона. «Этот закон — революционный. Я уверен, что в ближайшие месяцы он будет принят и, как мы и планировали, в период с 24 августа по 1 сентября мы войдем в режим paperless», — отметил он.

Федоров подчеркнул, что сейчас в Минцифры создают всю необходимую инфраструктуру, которая поможет государственным органам власти перейти в режим paperless.

Справка Finance.ua:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 августа Украина войдет в так называемый режим paperless.

17 мая команда Минцифры во время Diia Summit 2.0 презентовала масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.

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