В Киеве сократилось количество безработных: каких специалистов ищут работодатели

По состоянию на 1 мая 2021 года на учете в столичной службе занятости находилось 17,7 тысячи человек – почти на тысячу меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Из них 15,6 тысячи получали пособие по безработице.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

Где работали раньше? Среди безработных наибольшее количество лиц были уволены из оптовой и розничной торговли, госуправления и обороны; обязательного социального страхования и финансовой и страховой деятельности.

Средний размер заработной платы в вакансиях составляет 9,7 тысячи грн. При этом, на одну вакансию в г. Киеве претендуют 2 человека.

В каких отраслях больше всего вакансий? В общей сложности на 1 мая этого года было зарегистрировано 10 506 вакансий. По данным службы занятости Киева, чаще всего работодатели ищут работников в такие сферы:

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 1751 вакансия;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 1522;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1268;

образование – 1196.

Что касается профессиональных групп, то наиболее востребованными в мае оказались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг и простейших профессий (уборщик служебных помещений, кладовщик, кухонный рабочий, курьер).

Справка Finance.ua:

В целом по Украине количество безработных сократилось в начале 2021 года на 1 вакансию претендовали 12-14 человек. Сейчас количество претендентов сократилось до шести.

На сегодняшний день украинцам, лишившимся работы в период карантина, пособие по безработице назначается с первого дня получения статуса безработного, а продолжительность его выплаты не может превышать 270 календарных дней.

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