В Киеве сократилось количество безработных: каких специалистов ищут работодатели

По состоянию на 1 мая 2021 года на учете в столичной службе занятости находилось 17,7 тысячи человек – почти на тысячу меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Из них 15,6 тысячи получали пособие по безработице.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.
Где работали раньше? Среди безработных наибольшее количество лиц были уволены из оптовой и розничной торговли, госуправления и обороны; обязательного социального страхования и финансовой и страховой деятельности.
Средний размер заработной платы в вакансиях составляет 9,7 тысячи грн. При этом, на одну вакансию в г. Киеве претендуют 2 человека.
В каких отраслях больше всего вакансий? В общей сложности на 1 мая этого года было зарегистрировано 10 506 вакансий. По данным службы занятости Киева, чаще всего работодатели ищут работников в такие сферы:
Что касается профессиональных групп, то наиболее востребованными в мае оказались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг и простейших профессий (уборщик служебных помещений, кладовщик, кухонный рабочий, курьер).
Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов8 ч. назад - 597 5
Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-FiВчера, 01:41 - 1771 3
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 746 3
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3726 3
Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч13.05.2021, 20:20 - 481 2
Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)7 ч. назад - 4418
Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получитьВчера, 19:00 - 4400
Бизнесу разрешат свободно покупать валютуВчера, 17:02 - 1574
Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины5 ч. назад - 1017
Миллион за ошибку: Минцифра анонсировала повторный багбаунти в «Дії»Вчера, 16:16 - 886
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 347
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 474
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 394
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3303
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2831 2