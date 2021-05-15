Amazon ведет переговоры о покупке одной из старейших американских киностудий за $9 млрд

Американский онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за $ 9 млрд.
Об этом сообщает Variety.
Как пишет издание, слухи об интересах Amazon к Metro-Goldwyn-Mayer ходили уже какое-то время, однако теперь интерес ритейлера приобрел новый характер, который выходит за рамки обычных слухов.
Новости о переговорах компаний начали циркулировать в эти выходные. По данным издания The Information, стоимость сделки может составить от $ 7 до $ 10 млрд. По данным собеседников Variety, студию могут купить за $ 5 млрд или $ 9 млрд.
Отмечается, что интерес ритейлера к Metro-Goldwyn-Mayer вызван желанием усилить свой стриминговый сервис Prime Video.
В свою очередь в MGM утверждают, что владеют одной из «самых больших библиотек» премиального кино и телепрограмм. В частности, речь идет о фильмах о Джеймсе Бонде, фильмах о Хоббите, Рокки / Крид, Робокопе и таких картинах, как «Молчание ягнят» и «Четыре свадьбы и похороны».
Как пишет Variety, медиасегмент является относительно небольшой, но быстрорастущей частью бизнеса Amazon. В 2020 году компания потратила $ 11 млрд на телешоу, фильмы и музыку для услуг Prime, что на 40% больше, чем годом ранее.
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