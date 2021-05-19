В Китае началось строительство высокоскоростной железной дороги, проходящей через районы вечной мерзлоты

В Северо-Восточном Китае началось строительство участка Тели-Ичунь высокоскоростной железной дороги Харбин-Ичунь, который будет пересекать районы вечной мерзлоты.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Синьхуа.
Протяженность железнодорожной линии составит около 300 км, а проектная скорость движения поездов по этой линии – 250 км в час.
Железная дорога будет пересекать не только районы вечной мерзлоты, но и пройдет через заповедные леса и водоохранные зоны. В связи с этим к строительству предъявляется целый ряд требований по охране окружающей среды.
Напомним, ЦТС писал, что летом текущего года Китай запустит скоростные поезда в историческую столицу Тибета. В этом автономном районе будут курсировать поезда семейства “Фусин”, способные разгоняться до 160 км/ч.
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