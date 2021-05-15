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Украина стала еще ближе к «промышленному безвизу» — Минэкономики

Украина стала еще ближе к «промышленному безвизу» — Минэкономики

Согласно первому отчету экспертов миссии ЕС украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, этот этап является весомым на пути к заключению «промышленного безвиза».

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В мае завершилась работа первой предварительной оценочной миссии ЕС, по результатам которой представлен первый официальный отчет. Он является основой для дальнейших действий по завершению транспозиции нормативных документов ЕС; уточнения переводов и таблиц соответствия, а также аудита работы национальной инфраструктуры качества.

«Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению «промышленного безвиза». Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы с базой ЕС — это действительно зеленый свет к дальнейшим важным этапам.

Впервые за время независимости Украины мы движемся к цели «промышленный безвиз» очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет проведена комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения", — прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, внедрение которых требуется для заключения соглашения с «промышленного безвиза». Было установлено, что 67 документов должным образом применили законодательные акты ЕС, по 13 документам работа продолжается. По 6 из них были поданы проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

Эксперты Е С дали рекомендации по транспозиции документов ЕС, переводу, подготовке таблиц соответствия и т. д. Кроме того, определен блок вопросов, которые необходимо урегулировать на стадии подготовки к заключению соглашений. Речь идет о признании маркировки СЕ, участии в системах RAPEX и ICSMS.

Также эксперты пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Теперь ведомство может начать оценку работы институтов — следующий этап к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции («промышленный безвиз»).

В ближайшие недели начнется комплексный аудит работы всех институтов в сфере технического регулирования, добавили в Минэкономики.

По материалам Економічна Правда
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