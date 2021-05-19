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Как уберечься от фишинга: советы Киберполиции

Как уберечься от фишинга: советы Киберполиции

Во время шоппинга на платформах объявлений существует риск пострадать не только от нечестных продавцов. Распространены схемы мошенников, когда они выдают себя за покупателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

Как обманывают украинцев? По одному из сценариев, псевдопокупатель может предлагать перейти в мессенджер для обсуждения деталей и убеждает оформить покупку, используя доставку от платформы объявлений. Тогда же посылает ссылки на якобы сформированный бланк заказа.

Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься

Продавцу нужно только ввести данные банковской карты для получения денег за товар. Однако по ссылке может «прятаться» фишинговый ресурс, который, как правило, очень похож на официальный сайт площадки объявлений. Вместо получения денег продавец передает данные банковской карты мошеннику, а он уже распоряжается ими по своему усмотрению.

Чтобы уберечься от подобных схем, советуют:

  • не переходить по подозрительным гиперссылкам;
  • для онлайн-шоппинга использовать только проверенные ресурсы;
  • внимательно проверять URL-адрес нужного сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
  • никому не сообщать данные карты, пароли и другие данные, которые могут использоваться для подтверждения платежей;
  • при покупке на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в мессенджеры.

Напомним, из-за невиданной популярности онлайн-шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось похитить более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.

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По материалам Finance.UA
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