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Большая приватизация: в этом году планируется продать около 900 объектов

Большая приватизация: в этом году планируется продать около 900 объектов

В рамках большой приватизации в Украине в этом году планируется продать около 900 объектов.

Об этом сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Константин Кошеленко в эфире телеканала «Дом».

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«В списке на приватизацию уже находится более 900 объектов. Первый квартал прошел довольно успешно. По итогам проведенных аукционов 1 млрд грн должно зайти в бюджет. Мы ждем эти деньги. Приватизационный механизм работает, мы видим, что доверие инвестора вернулось», — отметил Кошеленко.

По его словам, среди объектов, которые готовят к приватизации — Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик»).

«ОГХК — это два горно-обогатительных комбината, находящиеся в Днепропетровской и Житомирской областях», — уточнил заместитель главы ФГИУ.

Он также отметил, что у предприятий, которые попадают в перечень на приватизацию, как правило, есть финансовые проблемы.

«Они не являются стратегическими. Они требуют инвестиций, поскольку оборудование изношено», — отметил Кошеленко.

В 2021 году Фонд государственного имущества планирует получить от приватизации 12 млрд грн.

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По материалам УКРИНФОРМ
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