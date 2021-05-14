Алименты на ребенка можно погасить недвижимостью - Минюст

Министерство юстиции рассказало, что, в случае взаимной договоренности между родителями, алименты могут быть выплачены подарком вместо денег, в частности в виде недвижимости.
Как сообщает пресс-служба Минюста, подобный случай произошел на Полтавщине.
Там процесс уплаты алиментов не начался со вступлением в силу решения суда. Поэтому отец, который должен был заботиться о финансовом благосостоянии своих детей, накопил 103 тысячи гривен долга и временно был лишен некоторых прав.
«Государственные исполнители Лубенского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) ограничили неплательщика в праве охоты, выезда за границу, управления транспортными средствами и пользования оружием», — отмечают в министерстве.
Кроме того, немалая сумма алиментного долга была увеличена штрафом за несвоевременную уплату средств в размере более 6 тысяч гривен и 10 тысячами гривен исполнительного сбора. Поэтому, чтобы быстро разобраться с вопросом содержания семьи, гражданин решил заключить договор дарения. Благодаря этому дети получили в собственность дом, а взыскательница отказалась от претензий по уплате алиментов.
«Такое решение алиментного спора прописано в Семейном кодексе Украины и имеет название „Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество“ (жилой дом, квартиру, земельный участок и тому подобное). Однако заключение такой договоренности не освобождает того из родителей, кто проживает отдельно, от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка», — отметили в Минюсте.
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