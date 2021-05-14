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SpaceX будет сотрудничать с Google в развитии спутникового интернета Starlink

SpaceX будет сотрудничать с Google в развитии спутникового интернета Starlink

Google объявил о подписании соглашения со SpaceX, в рамках которого компания Илона Маска сможет использовать облачные сервисы Google для обеспечения стабильной работы спутникового интернета Starlink.

Для этого разместят дополнительные наземные станции в дата-центрах Google в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Первая станция появится в Нью-Олбани, штат Огайо. В свою очередь Google сможет подсоединять своих клиентов к сети Starlink.

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В SpaceX уже сообщили, что эта сделка позволит предоставить быстрый доступ к данным в интернете компаниям, организациям государственного сектора и многим другим учреждениям.

Стоит отметить, что компании уже ранее сотрудничали. Шесть лет назад Google инвестировала в SpaceX $900 миллионов. Эти средства потратили на поддержку космических технологий, среди которых и были спутники Starlink.

О проекте. SpaceX работает над проектом Starlink с 2014 года. Компания планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников весом от 100 до 500 килограммов до 2024 года. Система должна обеспечить доступ к интернету по всему миру, включая удаленные регионы.

По материалам Na chasi
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