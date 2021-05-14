SpaceX будет сотрудничать с Google в развитии спутникового интернета Starlink

Google объявил о подписании соглашения со SpaceX, в рамках которого компания Илона Маска сможет использовать облачные сервисы Google для обеспечения стабильной работы спутникового интернета Starlink.
Для этого разместят дополнительные наземные станции в дата-центрах Google в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Первая станция появится в Нью-Олбани, штат Огайо. В свою очередь Google сможет подсоединять своих клиентов к сети Starlink.
Читайте также: Google решила оставить на постоянной дистанционной работе 20% сотрудников
В SpaceX уже сообщили, что эта сделка позволит предоставить быстрый доступ к данным в интернете компаниям, организациям государственного сектора и многим другим учреждениям.
Стоит отметить, что компании уже ранее сотрудничали. Шесть лет назад Google инвестировала в SpaceX $900 миллионов. Эти средства потратили на поддержку космических технологий, среди которых и были спутники Starlink.
О проекте. SpaceX работает над проектом Starlink с 2014 года. Компания планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников весом от 100 до 500 килограммов до 2024 года. Система должна обеспечить доступ к интернету по всему миру, включая удаленные регионы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Позавчера, 20:01 - 1183 7
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1350 6
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуПозавчера, 18:36 - 485 6
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)14.05.2021, 13:15 - 1886 2
Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)Позавчера, 10:00 - 880 1
Шмыгаль рассказал, что ждет пенсионеров, которые не перешли на карточное обслуживаниеВчера, 17:01 - 4311
Во второй половине года гривна будет более склонной к удешевлению – экспертыВчера, 11:30 - 3340
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 2194
Что изменилось в трендах недвижимости за последние 10 лет - исследованиеВчера, 11:00 - 1501
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1350 6
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 176
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 333
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 290
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2889
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2678 2