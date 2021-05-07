Новые правила переоформления субсидий

С мая 2021 года произошли изменения в Программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства социальной политики.

«С целью избежания образования очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть в мае — сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года», — подчеркнули в министерстве.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ ;

; непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки Заявления и Декларации можно распечатать с сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте.

Также отмечается, что сейчас Минсоцполитики дополнительно анализирует критерии назначения жилищных субсидий с целью упрощения отдельных условий их назначения.

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Что касается назначения субсидии на основании решений комиссий, образованных органами местной власти и органами местного самоуправления, то с учетом внесенных изменений, более 98% случаев, которые ранее рассматривались комиссиями, теперь будут назначаться органами социальной защиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов.

Что это значит. Всем этим домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза — с 30 до 10 дней.

Справка Finance.ua:

С 1 мая переназначение на следующий период будет происходить по новому порядку.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, что нововведение необходимо для перезагрузки системы назначения субсидий.

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