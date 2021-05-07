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С сегодняшнего дня начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев

С сегодняшнего дня начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев

С 14 мая начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

«С 14 мая назначен новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, соединяющий Ковель и Николаев», – говорится в сообщении.

Маршрут. Поезд №188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

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Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления – 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

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По материалам Finance.UA
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