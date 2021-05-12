В первом квартале года коммунальные тарифы выросли почти на 4%

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,8% в Киеве в январе-марте 2021 года.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.
Это связано прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 12,4%, содержание и ремонт жилья – на 2,4%. В то же время природный газ подешевел на 19,6%, водоснабжение – на 0,3%.
Рост цен на транспорт в Киеве составил в целом 1,9%, это в первую очередь обусловлено подорожанием топлива и масел на 14,2%.
Ранее в ЧАО «АК «Киевводоканал» заявили о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2021 год. В компании хотят повысить тарифы почти на 20%.
С 1 января 2021 г. постановлением НКРЭКУ от 16.12.2020 № 2499 был изменен тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для таких категорий потребителей Киевводоканала:
юридических лиц,
бюджетных учреждений,
потребителей частного сектора г. Киева.
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