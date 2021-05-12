0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В первом квартале года коммунальные тарифы выросли почти на 4%

В первом квартале года коммунальные тарифы выросли почти на 4%

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,8% в Киеве в январе-марте 2021 года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.

Это связано прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 12,4%, содержание и ремонт жилья – на 2,4%. В то же время природный газ подешевел на 19,6%, водоснабжение – на 0,3%.

Рост цен на транспорт в Киеве составил в целом 1,9%, это в первую очередь обусловлено подорожанием топлива и масел на 14,2%.

Ранее в ЧАО «АК «Киевводоканал» заявили о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2021 год. В компании хотят повысить тарифы почти на 20%.

С 1 января 2021 г. постановлением НКРЭКУ от 16.12.2020 № 2499 был изменен тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для таких категорий потребителей Киевводоканала:

юридических лиц,
бюджетных учреждений,
потребителей частного сектора г. Киева.

По материалам 100realty.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.