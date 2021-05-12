В первом квартале года коммунальные тарифы выросли почти на 4%

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,8% в Киеве в январе-марте 2021 года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.

Это связано прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 12,4%, содержание и ремонт жилья – на 2,4%. В то же время природный газ подешевел на 19,6%, водоснабжение – на 0,3%.

Рост цен на транспорт в Киеве составил в целом 1,9%, это в первую очередь обусловлено подорожанием топлива и масел на 14,2%.

Ранее в ЧАО «АК «Киевводоканал» заявили о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2021 год. В компании хотят повысить тарифы почти на 20%.

С 1 января 2021 г. постановлением НКРЭКУ от 16.12.2020 № 2499 был изменен тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для таких категорий потребителей Киевводоканала:

юридических лиц,

бюджетных учреждений,

потребителей частного сектора г. Киева.