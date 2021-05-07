В Украине появятся новые патрули полиции

С наступлением тепла, украинские полицейские постепенно пересаживаются на альтернативные виды транспорта. Так, недавно в полиции рассказали о начале сезона работы мотоциклетного батальона, теперь же на улицы выедет еще и полиция на велосипедах.
Как и в случае с мотоциклами, основное внимание полиции на велосипедах будет направлено на труднодоступные места, куда просто не может добраться обычный патрульный автомобиль. В первую очередь речь идет о зонах отдыха, пешеходных зонах и местах скопления людей.
Стоит отметить, что велосипедистам запрещено:
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