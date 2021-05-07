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Pesa показала, как будет выглядеть ее водородный локомотив (фото)

Польский производитель железнодорожного подвижного состава Pesa Bydgoszcz обнародовал визуализацию того, как будет выглядеть водородный локомотив, который разрабатывается компанией.

Как пишет ЦТС, соответствующие иллюстрации были опубликованы порталом logistyka.rp.pl.

Локомотив будет приводиться в движение четырьмя асинхронными двигателями номинальной мощностью 180 кВт, двумя тяговыми инверторами со вспомогательным преобразователем и тяговым аккумулятором вместе с двумя комплектами водородных ячеек.

Локомотив получит радиоуправление, которое позволит управлять им во время маневровой работы одному человеку. Кроме того, локомотив будет оборудован системой наблюдения, состоящей из путевой и автосцепной камер, а также камеры с микрофоном в кабине машиниста. Используемые камеры будут адаптированы для работы в сложных условиях без потери качества изображения.

Как уже писал ЦТС, представить машину Pesa Bydgoszcz планирует уже в 2021 году. Работать локомотив будет на НПЗ компании Orlen в Плоцке, в партнерстве с которой ведется разработка и которая будет поставщиком водородного топлива.

По материалам Центр транспортных стратегий
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