Топ-менеджеру банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате 22 миллионов

Бывшему первому заместителю председателя правления банка «Аркада» сообщено о подозрении в растрате 22 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киев сообщено о подозрении экс-первому заместителю председателя правления АО АКБ «Аркада» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украина)», – говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, экс-председатель правления банка «Аркада» совместно с первым заместителем организовали и наладили механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.
«Так, указанными должностными лицами банка реализованы две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции, стоимость квадратного метра площади квартир составляет от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям средств, однако, банком безосновательно возвращены доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных средств.
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