Укрзализныця вернула пассажирам 250 миллионов за отмененные рейсы

Укрзализныця вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Начиная с 14 марта 2020 года по 11 мая 2021 года было возвращено почти 708 тысяч проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

«Укрзализныця, как и обещала, вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы. В полной стоимости и без удержания дополнительных сборов», – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также добавил, что впервые за последние 12 месяцев Укрзализныце удалось достичь положительного финансового результата – 35 млн грн прибыли по итогам апреля текущего года.

По сообщению Укрзализныци, всего на момент закрытия продажи билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 г. количество оформленных проездных документов составило 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020 года по 11 мая 2021-го в целом было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

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Вместе с тем, по состоянию на 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,890 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиала УЗ «Пассажирская компания» было выделено 10,5 млн грн.

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