К «нулю отходов»: Еврокомиссия одобрила ключевой документ в рамках «Зеленого курса»

Еврокомиссия одобрила план действий «К нулевому загрязнению воздуха, воды и почв» — один из ключевых документов в рамках Европейского зеленого курса.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Документ определяет политики по ряду направлений, чтобы к 2050 году снизить уровень загрязнения до такого, который больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем.

Согласно плану действий, к 2030 году предполагается, среди прочего:

— улучшение качества воздуха, чтобы на 55% снизить количество связанных с этим преждевременных смертей;

— уменьшение загрязнения мусором и пластиковыми отходами морских вод на 50% и загрязнения микропластиком — на 30%;

— сокращение использования пестицидов на 50%;

— уменьшение на четверть количества экосистем в ЕС, где загрязнение воздуха представляет угрозу для экосистем;

— уменьшение на 30% доли людей, которые постоянно страдают от шума транспорта;

— сокращение объемов отходов, в частности окончательных отходов — на 50%.

Кроме того, в документе говорится о приближении стандартов качества воздуха к последним рекомендациям ВОЗ, пересмотре стандартов качества воды, обновлении значительной части законодательства ЕС по отходам, чтобы адаптировать их к принципам «циклической» экономики, запуске научных платформ для поиска экологических решений, ограничении экспорта из ЕС продукции и отходов с токсичными составляющими, которые затем загрязняют окружающую среду в третьих странах, жестком надзоре за соблюдением экологического законодательства.

По данным последнего отчета Европейского агентства по окружающей среде, именно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти в ЕС около 400 000 человек ежегодно, в том числе от онкозаболеваний.