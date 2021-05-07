Какие льготы существуют в Украине для одиноких матерей

«Одинокой матерью» является женщина, которая не находится в браке и в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце сделана в установленном порядке по указанию матери, а также другая женщина, которая воспитывает и содержит ребенка сама.
Подробнее разъясняют специалисты регионального центра по предоставлению БВПД в Черновицкой области.
Для одиноких матерей предусмотрены следующие льготы:
1). Гарантии в трудовых отношениях:
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2). Одиноким матерям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предусматривается первоочередное право получения квартир и усадебных (одноквартирных) домов из жилищного фонда социального назначения.
3). Одинокие матери имеют право на налоговую скидку. Одинокая мать и вдова имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы, равную 150% суммы льготы.
В частности, предполагается, что пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.
Стоит отметить, что одиноким матерям может назначаться и временная государственная денежная помощь.
Предполагается, что временная помощь одиноким матерям, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 30% и более 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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