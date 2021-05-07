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Какие льготы существуют в Украине для одиноких матерей

Какие льготы существуют в Украине для одиноких матерей

«Одинокой матерью» является женщина, которая не находится в браке и в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце сделана в установленном порядке по указанию матери, а также другая женщина, которая воспитывает и содержит ребенка сама.

Подробнее разъясняют специалисты регионального центра по предоставлению БВПД в Черновицкой области.

Для одиноких матерей предусмотрены следующие льготы:

1). Гарантии в трудовых отношениях:

  • запрещается без письменных объяснений отказывать в приеме на работу одинокой матери, а также снижать ей заработную плату;
  • запрещено устанавливать для одиноких матерей, имеющих детей до 14 лет, испытательный срок;
  • одиноким матерям предоставляется право работать неполный рабочий день;
  • запрещается привлекать одиноких матерей, имеющих детей до трех лет, к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлять в командировки;
  • одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10, а при наличии нескольких детей, 17 календарных дней, без учета праздничных и нерабочих дней;
  • запрещается увольнение одиноких матерей, имеющих на иждивении ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя.

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2). Одиноким матерям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предусматривается первоочередное право получения квартир и усадебных (одноквартирных) домов из жилищного фонда социального назначения.

3). Одинокие матери имеют право на налоговую скидку. Одинокая мать и вдова имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы, равную 150% суммы льготы.

В частности, предполагается, что пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Стоит отметить, что одиноким матерям может назначаться и временная государственная денежная помощь.

Предполагается, что временная помощь одиноким матерям, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 30% и более 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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По материалам Finance.UA
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