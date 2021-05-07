ООН улучшила оценку роста мирового ВВП до 5,4%

Рост мировой экономики в 2021 году, по оценке отдела глобального экономического мониторинга ООН, составит 5,4%.

Об этом указано в отчете.

ВВП

Прогноз роста мировогобыл улучшен: в январе ожидался рост в 4,7%. Снижение мировой экономики в 2020 году составило 3,6%.

Восстановление экономики Китая и США улучшило перспективы глобального роста, однако им угрожают увеличение числа случаев заражения коронавирусом и «недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах», указано в отчете.