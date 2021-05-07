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Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что увольнение председателя правления НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

Об этом глава Кабинета Министров сказал в интервью РБК-Украина.

«Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся», — сообщил Премьер.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы — НАБУ, НАПК и другое антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет — это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

«И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли», — уточнил глава правительства.

Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз України», назначив вместо него Юрия Витренко.

Чистый консолидированный убыток группы компаний Нафтогаз в 2020 году составил 19 млрд грн, тогда как в утвержденном Кабмином финансовом плане компании предусматривалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

По материалам УКРИНФОРМ
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