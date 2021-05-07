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Витренко рассказал, какие задания получил от Зеленского

Витренко рассказал, какие задания получил от Зеленского

Высшее руководство страны поручило главе НАК «Нафтогаз Украины» Юрию Витренко вновь вывести компанию на прибыль и увеличить добычу газа.

Об этом заявил сам Витренко в интервью Н В Бизнес.

«У меня есть задача от Президента и премьер-министра организовать работу „Укргаздобычи“ эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности», — заявил новый глава НАК.

По словам Витренко, его задача заключается в том, чтобы «положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованные решения, которые позволяют сделать так, чтобы Президента и премьер-министра… никто не разводил».

К увеличению добычи и реализации ресурсного потенциала Украины Витренко получил задачу организации прибыльной и стабильной работы «Нафтогаза», «без перекладывания ответственности».

«Если в цепочке поставок, по которой газ из скважины поступает в дома украинцев в виде газа или тепла, есть проблемы, то их нельзя просто перекладывать на других. Должна быть активная роль Нафтогаза, чтобы эти проблемы в стране были решены», — заявил он.

Глава «Нафтогаза» добавил, что цена на газ является одним из элементов системы уравнений тарифообразования вместе с энергоэффективностью и уровнем расчетов потребителей с поставщиком.

Витренко отметил, что накануне назначения встречался с Президентом Зеленским чаще, чем с главой его Офиса Андреем Ермаком.

«С Ермаком мы никогда не обсуждали никакие задачи касательно моего прихода в Нафтогаз или, до этого, на пост министра энергетики», — заявил он.

По материалам НВ
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