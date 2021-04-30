Право на досрочное расторжение договора банковского вклада

Действие заключенного договора прекращается по истечении установленного срока его действия и выполнением сторонами обязательств. Однако, в силу объективных или субъективных причин вкладчик может выступить инициатором досрочного прекращения действия договора банковского вклада, предъявив банку требование о досрочном возврате вклада.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Гражданским законодательством Украины определены два вида банковского вклада:

вклад до востребования – когда договор заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию;

срочный вклад – на условиях возврата вклада по истечении установленного договором срока.

Выбор депозита зависит от потребностей вкладчика по распоряжению средствами.

“Если вкладчик не знает наверняка, пригодятся ли ему деньги на депозите до истечения срока действия договора, ему лучше открыть вклад до востребования. Если же через некоторое время окажется, что деньги в ближайшем будущем не понадобятся, то депозит до востребования можно переоформить на срочный вклад, чтобы получить дополнительный доход в виде процентов от личных свободных средств”, – объясняют в Фонде гарантирования.

Условия банковского вклада по требованию:

банк обязан выдать вклад или его часть и начисленные проценты по первому требованию вкладчика, которое оформлено в виде письменного заявления в банк, документа на перевод средств и т.д. В таком депозитном договоре не определен конкретный срок возврата вклада.

Условия банковского срочного вклада:

банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по нему по истечении срока, определенного в договоре банковского вклада;

возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по его требованию до истечения срока возможен исключительно в случаях, предусмотренных договором. Обычно досрочный возврат средств сопровождается существенным снижением процентов.

В случае невыполнения требования вкладчика о возврате вклада банк обязан принять соответствующее заявление путем проставления на нем даты получения, подписи уполномоченного лица и выдать вкладчику письменное уведомление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) этого требования с указанием причины, даты постановки требования на учет, даты выдачи сообщения, фамилии, имени и отчества уполномоченных лиц банка.

“Чтобы избежать в будущем недоразумений с банком, перед заключением договора банковского вклада (депозита) выясните все условия предоставления этой услуги, ознакомьтесь с образцами договоров, а в случае наличия дополнительных вопросов, обратитесь в банк и выберите депозит, который удовлетворяет ваши потребности” , – подытожили в ФГВФЛ.

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