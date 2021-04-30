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Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз Ecoinometrics

Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз Ecoinometrics

Согласно новому прогнозу криптовалютной платформы Ecoinometrics, к четвертому кварталу 2021-го курс Bitcoin должен составить почти $300 тыс.

Начало 2021-го стало временем новых рекордов для Bitcoin и других криптовалют.

В середине апреля курс монеты побил исторический максимум и поднялся до отметки $64,87 тыс., после чего Bitcoin закрепился на уровне выше $50 тыс.

Согласно новому прогнозу платформы Ecoinometrics, к концу года стоимость Bitcoin может вырасти в несколько раз.

«Восемь месяцев назад мы были на уровне 10 тысяч долларов, и люди спрашивали, почему Bitcoin идет в никуда. Сегодня 50 тысяч долларов – это новые 10 тысяч долларов. Время копить монету и удерживать ее», – сообщается на сайте Ecoinometrics.

По данным платформы уже к началу четвертого квартала 2021 года курс монеты должен составить $286 тыс.

По материалам НВ
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