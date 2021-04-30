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Наличных в кассах банков стало больше: данные НБУ

Наличных в кассах банков стало больше: данные НБУ

В январе-марте текущего года оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в традиционном отчете Нацбанка об объемах кассовых оборотов банков.

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В первом квартале текущего года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 550,9 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдачи наличных из касс банков составил 547,6 млрд грн, что на 2% больше, чем за первые три месяца 2020 года.

В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали:

  • операции клиентов с использованием платежных карт (75% от общего объема расходов);
  • операции по приобретению иностранной валюты у клиентов (7,1%);
  • операции для подкрепления операторов почтовой связи (6,2%).

А вот крупнейшими источниками поступлений наличных в кассы банков стали: операции клиентов с использованием платежных карт (34%); торговая выручка (31,4%); выручка от всех видов услуг (12,5%).

Напомним, что НБУ ожидает, что государственный и гарантированный долг страны снизится до 55,8% ВВП. И это несмотря на то, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП, сообщается на сайте регулятора.

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По материалам Maanimo.com
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